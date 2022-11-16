Прем’єр-міністр Польщі припускає навмисну провокацію Росії з обстрілом інфраструктури біля кордону

Очільник польського уряду вважає, що Кремль програє війну і тому вдається до залякування та поширення пропаганди.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що польська влада перебуває в постійному контакті з українською стороною для з'ясування причин вибуху ракети, яка впала у прикордонному польському селі Пшеводові. Він припустив, що обстріл української інфраструктури біля кордону з Польщею міг бути свідомою провокацією Росії.

Таку заяву польський прем’єр зробив 16 листопада із трибуни Сейму, передає Polsat News.

“Ми не можемо виключати, що обстріл української інфраструктури безпосередньо біля кордону з Польщею є навмисною провокацією, зробленою з надією, що така ситуація [падіння ракети української ППО] може трапитися. На це вказує обчислення ймовірностей”, - сказав Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що також “не можна виключати інших сценаріїв”, враховуючи, “наскільки сильною є російська агентура”.

Матеуш Моравецький водночас зауважив, що жодна країна не може повністю захистити небо над усією територією.

“Поки що немає техніки, яка б забезпечила повну ефективність проти такої атаки ворога, особливо такої потужної, як вчорашня атака Росії на Україну”, - наголосив глава польського уряду.

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Першопричиною інциденту Матеуш Моравецький назвав агресію Росії проти України.

“Цієї трагедії не сталося б, якби Росія вчора не завдала масованого ракетного удару по Україні, і Росія несе повну відповідальність за вчорашні події”, - сказав він.

Польський прем'єр закликав співгромадян “зберігати спокій, проявляти мудрість, зміцнювати оборону та демонструвати солідарність”.

"Росія знає, що програє цю війну. І точно не виграє. Тому єдине, що залишається Кремлю – це брехня, пропаганда, поширення плутанини, хаосу та страху", – сказав Моравецький.

За його словами, зараз настав час не тільки ретельно розслідувати вчорашній інцидент, але й солідарно засудити усією світовою спільнотою Росію, а також підготувати тверду й адекватну відповідь з боку НАТО та ЄС.

Нагадаємо, американський чиновник заявив, що українські військові повідомили США та союзникам про спробу перехопити російську ракету поблизу місця завдавання удару в Польщі.

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