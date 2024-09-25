Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав кулю: що відомо про інцидент

Конверт із несподіваним вмістом від анонімного відправника виявили під час перевірки пошти.

У середу, 25 вересня, на адресу канцелярії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо доставили конверт із кулею.

Про це повідомляє словацьке видання Аktuality.

Конверт із несподіваним вмістом від анонімного відправника виявили під час перевірки пошти, адресованої прем’єр-міністру.

Увагу охоронців спершу привернула обкладинка конверта, а згодом рентгенівська перевірка показала, що в ньому є боєприпас.

У пресслужбі уряду підтвердили цей інцидент.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, сьогодні був доставлений до Урядової канцелярії Словацької Республіки", - йдеться в офіційному коментарі.

Речник регіональної поліції в Братиславі Міхал Шайфф повідомив, що справу розслідують.

Куля для Фіцо в конверті! Прем'єру Словаччини знову погрожують?

Нагадаємо, що у травні цього року Роберт Фіцо отримав кілька куль із пістолета на площі в місті Гандлова, де у нього стріляли після засідання кабінету міністрів. Тоді нападника затримала поліція. Фіцо кілька разів оперували, після лікування він повернувся до роботи на початку липня.

Читайте також: