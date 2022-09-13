Прем'єр-міністр Вірменії через обстріли з Азербайджану розбудив телефонним дзвінком Путіна

Нікол Пашинян вирішив поспілкуватися з російським президентом перед засіданням Ради безпеки Вірменії.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у ніч проти вівторка 13 вересня зателефонував до президента РФ Володимира Путіна та повідомив, що збройні сили Азербайджану здійснили обстріл з артилерійської та великокаліберної зброї, і назвав такі дії неприпустимими.

Про це повідомляє агентство "Арменпрес".

Вірменський лідер назвав дії азербайджанської армії провокаційними та агресивними, спрямованими в напрямку суверенної території Вірменії.

При цьому він наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти. Співрозмовники домовилися підтримувати оперативний зв'язок.

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Як відомо, Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, тобто напад на цю країну передбачає реакцію інших країн ОДКБ - Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Міністерство оборони Азербайджану назвало інформацію про вторгнення азербайджанських військ на територію Вірменії абсурдом.

“Новина, що поширилася в вірменських ЗМІ та сегменті соціальних мереж, про вторгнення Азербайджану на територію Вірменії не відповідає дійсності”, - наголосили у відомстві.

За інформацією Міноборони Азербайджану, азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, нейтралізуючи вогневі точки.

Тим часом азербайджанські Telegram-канали публікують відео пожежі на складах боєприпасів збройних сил Вірменії після нанесених артилерійських ударів.

Нагадаємо, після опівночі у вівторок, 13 вересня, підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат. Вірменія звинуватила Азербайджан у масованій атаці, азербайджанська сторона назвала це відповіддю на диверсійні дії.

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