Прем'єр-міністр Вірменії через обстріли з Азербайджану розбудив телефонним дзвінком Путіна

Нікол Пашинян вирішив поспілкуватися з російським президентом перед засіданням Ради безпеки Вірменії.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у ніч проти вівторка 13 вересня зателефонував до президента РФ Володимира Путіна та повідомив, що збройні сили Азербайджану здійснили обстріл з артилерійської та великокаліберної зброї, і назвав такі дії неприпустимими.
Про це повідомляє агентство "Арменпрес".
Вірменський лідер назвав дії азербайджанської армії провокаційними та агресивними, спрямованими в напрямку суверенної території Вірменії.
При цьому він наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти. Співрозмовники домовилися підтримувати оперативний зв'язок.
Як відомо, Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, тобто напад на цю країну передбачає реакцію інших країн ОДКБ - Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.
Міністерство оборони Азербайджану назвало інформацію про вторгнення азербайджанських військ на територію Вірменії абсурдом.
“Новина, що поширилася в вірменських ЗМІ та сегменті соціальних мереж, про вторгнення Азербайджану на територію Вірменії не відповідає дійсності”, - наголосили у відомстві.
За інформацією Міноборони Азербайджану, азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, нейтралізуючи вогневі точки.
Тим часом азербайджанські Telegram-канали публікують відео пожежі на складах боєприпасів збройних сил Вірменії після нанесених артилерійських ударів.
Нагадаємо, після опівночі у вівторок, 13 вересня, підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат. Вірменія звинуватила Азербайджан у масованій атаці, азербайджанська сторона назвала це відповіддю на диверсійні дії.
Читайте також: