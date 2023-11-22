Премʼєр Нідерландів Рютте випереджає конкурентів на посаду генсека НАТО - Bloomberg

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став фаворитом на посаду голови НАТО, випереджаючи інших кандидатів, включно прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням обізнані джерела.

Попри те, що це ще не вирішено, оскільки до перегонів може приєднатися більше кандидатів, 56-річний Рютте вже досяг консенсусу серед багатьох союзників щодо того, щоб обіймати посаду після закінчення терміну повноважень діючого генсека Єнса Столтенберга.

Рютте завершує 13-річну карʼєру на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Він заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після наступних виборів.

Уряди Нідерландів і США спілкувалися щодо шансів Рютте приблизно в той час, коли він заявив, що готовий працювати, повідомляє джерело видання. Однак сам Рютте не контактував безпосередньо зі своїми американськими колегами.

Видання пише, що роль генерального секретаря НАТО й надалі залишатиметься критично важливою, оскільки війна Росії з Україною затягнеться на роки. Голові НАТО потрібно буде збалансувати уникнення будь-яких прямих зіткнень або ширшої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохочувати союзників підтримувати військову та фінансову підтримку України.

Нідерландський лідер стикнеться з конкуренцією з боку балтійських кандидатів Калласа та міністра закордонних справ Латвії та екс-прем’єр-міністра Кріш’яніса Карінса, які нещодавно заявили, що готові обійняти посаду.

Водночас як зазначає видання, Карінс і Каллас можуть зіткнутися з проблемами, враховуючи, що балтійські країни вважаються "агресивно налаштованими" щодо Москви.

Також є ще деякий час, перш ніж союзникам доведеться визначитися з новим лідером, протягом якого можуть з’явитися нові суперники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі після рішення РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що американська сенаторка пояснила, коли Україна зможе стати членом НАТО.

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