Премʼєр Нідерландів виступив проти розширення Євросоюзу до 2030 року

Рютте заявив, що кандидати на вступ до ЄС повинні виконати низку умов і не можна ними поступатись.

Виконуючий обовʼязки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте заявив, що він проти розширення Європейського союзу до 2030 року, яке раніше анонсував голова Євроради Шарль Мішеля.

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Про це Рютте сказав журналістам в іспанській Гренаді 5 жовтня, передає Dutch News.

Він зазначив, що всі кандидати на вступ до Євросоюзу повинні виконати низку умов і не можна ними поступатись.

"Я зовсім не згоден з ідеєю щодо 2030 року. Питання не в тому, коли країна буде готова, а в тому, чи готова вона", – пояснив він.

Рютте зазначив, що у ЄС будуть ще більші трудної з прийняттям спільних рішень, якщо ще більше країн приєднаються до вже існуючих 27 членів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що майбутнє України – в Європейському Союзі.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив думку, що переговори про вступ України до ЄС мають бути розпочаті восени цього року або на початку 2024-го.

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