Прем'єр Польщі назвав ситуацію на кордоні з Білоруссю "новим типом війни", а людей - "боєприпасами"

Моравецький заявив, що нині Польща знову виступає проти агресії свого східного сусіда.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи міграційне загострення на кордоні сусідньої держави, назвав ситуацію "війною нового типу".

Про це у День незалежності Польщі Моравецький написав у своєму Facebook.

"Те, з чим ми маємо справу – це новий тип війни. Це війна, у якій мирне населення та ЗМІ є боєприпасами. Але хоча правила боротьби змінилися, одне залишається незмінним – міра безпеки – готовність захищати Республіку, захищати її межі та суверенітет", - зазначив польський голова уряду.

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Моравецький також порівняв міграційну кризу на білорусько-польському кордоні з подіями війни 1919–1921 років.

"Сьогодні ми знову виступаємо проти агресії нашого східного сусіда. Чи можна і можна порівнювати події понад сторічної давності із сьогоднішнім днем? Ситуація не така драматична - похмура, понад сто років тому, потребувала сміливості та самопожертви вищої спроби: готовності відмовитися від життя. Нинішня, хоча вона, безумовно, дуже серйозна та драматична для багатьох, але прямої загрози життю не становить", - додав голова польського уряду.

Нагадаємо, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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