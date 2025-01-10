Прем’єр Польщі повідомив про перші ексгумації "жертв УПА" на Волині

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про ухвалене рішення щодо перших ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.

Про це він написав у п’ятницю, 10 січня, на платформі Х.

“Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА”, - йдеться у дописі.

Польський прем‘єр подякував міністрам культури Польщі та України “за плідну співпрацю”.

“Чекаємо подальших рішень”, — написав Туск.

Що таке Волинська трагедія

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Події 1943 року в Польщі окреслюють як "Волинська різанина", а в Україні - "Волинська трагедія".

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Події на Волині 1943 року у Польщі розглядають окремо від решти подій Другої світової війни та передвоєнного періоду.

Зокрема, вимагаючи визнання провини за "Волинську різанину" українцями, у Польщі не згадують про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців Галичини та Волині, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років, масову депортацію автохтонного українського населення з тих земель, які після Другої світової війни увійшли до складу Польщі.

Нагадаємо, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе приєднатися до НАТО або ЄС, якщо не визнає своєї відповідальності за Волинську трагедію 1943 року. Він зазначив, що країна, яка не готова відповісти за злочини минулого, не може бути частиною міжнародних альянсів. Згодом МЗС України прокоментувало маніпулятивні заяви польського політика.

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