Прем’єр Польщі терміново зустрівся з лідером Литви на Сувальському коридорі через провокації з Білорусі

Президент Литви заявив, що Польща, Литва та весь блок НАТО залишаються пильними і готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер, 3 серпня, терміново зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою. Зустріч відбулася на тлі провокацій з боку Білорусі, де зараз розташувалися "вагнерівці".

Про розмову повідомив Гітанас Науседа у своєму Twitter.

"Продуктивна зустріч з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким на Сувалкському коридорі, щоб обговорити безпекову ситуацію на наших кордонах. Присутність найманців "Вагнера" в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними і готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій", - написав лідер Литви.

Раніше у російській Держдумі заявили, що ПВК "Вагнера" відправили до Білорусі "не лише для того, щоб навчати білоруські збройні сили", як повідомлялося раніше. Так, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що їм "дуже потрібен" Сувальський коридор, який розділяє Польщу і Литву, а також може з'єднати Калінінградську область РФ з Білоруссю.

Білоруські гелікоптери над Польщею: що відомо про провокацію

Два білоруські гелікоптери 1 серпня перетнули кордон із Польщею. У Варшаві спершу заперечили цей факт. Втім, згодом інцидент підтвердили. Повітряний простір країни перетнули вертольоти, що здійснювали навчання поблизу кордону. Зазначається, що про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на білоруські гелікоптери і викликали білоруського дипломата через інцидент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Білоруські гелікоптери вторглися до повітряного простору Польщі"

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