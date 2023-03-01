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Прем'єр Румунії призначив собі радником робота зі штучним інтелектом: які його завдання

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Прем'єр Румунії призначив собі радником робота зі штучним інтелектом: які його завдання

Фото ілюстративне / Фото: Unsplash

Уряд Румунії став першим у світі, який має у своєму складі робота зі штучним інтелектом.

Уряд Румунії має почесного радника зі штучним інтелектом. Його головне завдання - збирати думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес.

Про це під час засідання повідомив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, написав він у себе на сторінці у Facebook.

"Уряд Румунії став першим у світі, який має почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином уряд зможе в будь-який момент консультуватися з громадською думкою з питань, які обговорюються на рівні виконавчої влади", - йдеться у його дописі. 

Очільник уряду Чуке наголосив, що це проєкт на 100% румунський - від дизайну до розробки програмного забезпечення та побудови апаратної підтримки.

Нагадаємо, в Україні нещодавно з'явився новий чат-бот зі штучним інтелектом (ШІ), який взаємодіє з користувачами викликав ажіотаж у світі технологій. 

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Дата публікації
Перегляди
118
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