Прем’єр Румунії відкинув заяву очільника Генштабу про підготовку до війни з РФ

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відкинув заяву очільника румунського Генерального штабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення агресії РФ за межі України.

Про це повідомляє видання Euractiv.

"Зберігаймо спокій, Румунія не вступатиме у війну", - сказав Чолаку.

Прем'єр наголосив, що румунська армія не братиме участі у жодних війнах. Слід зауважити, що відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіце Влад попередив, мовляв, румунам слід готуватися до можливості війни - якщо Росія досягне успіху в Україні. Крім того, очільник Генштабу Румуні наголосив, що наступною ціллю Москви може стати Молдова.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що лідер ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" Клаудіу Тарзіу заявив про бажання "анексувати деякі території України" в обмін на вихід із НАТО. Він також наголосив, що хоче відновити відносини із Росією, якщо Москва того захоче.

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