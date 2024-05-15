Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо після замаху перебуває в лікарні: хороших новин немає

Медики деякий час не могли зупинити кровотечу в черевній порожнині, де куля мала пошкодити внутрішні органи.

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на його життя, скоєного в середу, 15 травня, в місті Гандлові, доставили в лікарню в Банській Бистриці, де йому роблять операцію.

Про це повідомляє Pluska.sk з посиланням на брифінг, який відбувся у лікарні.

За інформацією видання, після доставлення прем’єр-міністра до лікарні медики деякий час не могли зупинити кровотечу в черевній порожнині, де куля мала пошкодити внутрішні органи.

Віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Роберт Каліняк повідомив на брифінгу, що у Роберта Фіцо серйозна політравма і стан його здоров'я дуже важкий.

"У нас поки що немає хороших новин. Ми довіряємо медперсоналу", - додав він, зазначивши, що прем’єр-міністр все ще перебуває в операційній.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток підтвердив, що зловмисник стріляв у словацького прем’єра п'ять разів.

"Хочу вас запевнити, що ми робимо все, щоб розслідувати цей вчинок. За попередньою інформацією, замах був політично вмотивований і рішення про його здійснення було ухвалене невдовзі після президентських виборів", - додав глава МВС.

За словами міністра, після цього інциденту буде посилено охорону Нацради (парламенту), урядовців, а також опозиції та ЗМІ.

“Це ніби ми підійшли до порогу громадянської війни”, – сказав Шутай Ешток.

Міністр охорони здоров'я Зузана Долінкова повідомила, що Роберта Фіцо спочатку доставили до лікарні в Гандлові, а потім гелікоптером до Банської Бистриці.

"Стан здоров'я прем'єр-міністра залишається критичним. Він досі в операційній", - сказала вона.

Нагадаємо, Підозрюваним у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо місцеві ЗМІ називають 71-річного Юрая Чинтулу, письменника із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

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