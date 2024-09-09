Прем'єр Словаччини знову сказав про "нацистські війська" в Україні: деталі скандалу

Фіцо заявив, що світ нібито мовчки мириться з "нацистськими" рухами в Україні.

Скандальний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову заявив, що в Україні нібито воюють "нацисти", а міжнародна спільнота це ігнорує.

Про це Фіцо сказав під час візиту до музею Голокосту у словацькому місті Середь у понеділок, 9 вересня, повідомляє TASR.

На думку словацького прем'єра, "світ сповнений брехні", оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини нацистів, а з іншого – нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це – геополітична боротьба, це нікого не хвилює", – заявив прем'єр-міністр Словаччини.

Фіцо вважає, що слово фашист з великою легкістю вживають і в Словаччині.

"Як тільки у вас є якась інша думка, на вас відразу навішують ярлик фашиста. Тому в цих умовах я хочу віддати шану жертвам не пафосними промовами, а хочу закликати до дій. Міжнародна спільнота повинна визнати, що війська, які носять нацистські символи, не можуть воювати в Україні", – сказав він.

Нагадаємо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо повторює російський наратив про причини війни в Україні і звинувачує українців у нібито "потуранні" нацизму.

Також Фіцо називав війну між Україною та Російською Федерацією "замороженим конфліктом", який не можна вирішити шляхом надання зброї українській армії.

Окрім припинення постачання зброї, Фіцо виступає проти санкцій ЄС проти Росії та хоче заблокувати Україні вступ до НАТО.

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