Прем'єр Угорщини хоче зірвати саміт щодо майбутнього України: як може виправити ситуацію Макрон

Євросоюз перебуває в паніці за тиждень до ключового саміту, на якому обговорюватимуться важливі рішення щодо майбутнього України. Сама ж паніка пов’язана з Віктором Орбаном.

Про це пише Politico.

Як зазначається, прем’єр-міністр Угорщини Орбан має настільки тверду позицію щодо України — і багато іншого, — що дипломати та офіційні особи ЄС намагаються зрозуміти, що або хто може змінити його думку.

Проте думку путінського посіпаки спробує змінити президент Франції Еммануель Макрон, людина, яка ніколи не соромиться дипломатичного виклику.

Макрон приймає Орбана на вечерю в четвер увечері та спробує досягти компромісу перед самітом у Брюсселі наступного тижня. Там лідери ЄС мають намір прийняти історичне рішення про залучення України до клубу з 27 країн і укласти ключову бюджетну угоду, яка кине 50 мільярдів євро рятувальним кругом для економіки Києва, що руйнується від війни.

“Зараз у нас немає часу на ігри. Якщо ми знаходимося в ситуації, коли мир в Європі під загрозою, то ми повинні щодня і щогодини робити все можливе, щоб захистити наш народ, і тим більше народ України”, - заявила міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Проте Орбан погрожує зірвати саміт, чітко давши зрозуміти у двох листах до президента Європейської ради Шарля Мішеля, що він виступає проти переговорів про вступ із Києвом і натомість хоче провести стратегічну дискусію щодо підтримки блоком України.

Хоча Орбан раніше тримав блок у заручниках, троє високопоставлених дипломатів ЄС визнали, що цього разу все по-іншому — ставки високі, час чутливий, а протест Угорщини виходить за рамки простого бажання отримати більше готівки ЄС.

Мішель, чиє завдання полягає в досягненні компромісів між лідерами, вже вирушив до Будапешта для обговорення з Орбаном, а також скорочує поїздку до Пекіна на саміт ЄС-Китай, щоб продовжити пошуки компромісу.

“Ми досягли стану, коли думати, що Орбан просто просить більше грошей, є “оптимістичним” поглядом”, — сказав високопоставлений дипломат ЄС, який залишився анонімним.

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі на початку цього тижня, держсекретар Угорщини з громадської дипломатії та відносин Золтан Ковач рішуче заперечив ідею, що Орбан займає таку позицію, щоб змусити Європейську Раду розблокувати мільярди готівкових коштів ЄС, які залишаються заблокованими через правові питання з боку Будапешта.

“Наша позиція щодо України, наша позиція щодо перегляду MFF [довгострокового бюджету ЄС] і багато інших питань залишаться незважаючи на те, що відбувається з коштами”, — сказав Ковач.

Дипломати розходяться в думці, чи налаштований угорський лідер зірвати підтримку України, чи він “просто” намагається шантажувати Брюссель. У той час як деякі дипломати та офіційні особи ЄС уже планують обхідні шляхи або намагаються протистояти негативній пресі, яка послідує за невдалим засіданням Європейської ради наступного тижня, інші залишаються оптимістами, що знайдуть вихід. Макрон належить до останньої групи.

Нагадаємо, що партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС.

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