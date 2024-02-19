Прем'єр Вірменії зробив заяву про війну РФ проти України: у Кремлі влаштували істерику

У Кремлі заявили, що будуть "наполегливо продовжуватиме пояснювати свою правоту" Вірменії.

У Кремлі відповіли на заяву вірменського прем’єр-міністр Нікола Пашиняна, який повторив, що його країна не є союзницею РФ. У Кремлі заявили, що не згодні із позицією Вірменії щодо війни в Україні.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу у понеділок, 19 лютого.

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"У Росії та Вірменії діаметрально протилежні точки зору щодо України. Москві добре відома позиція Єревана. Росія не згодна з позицією Вірменії щодо України і наполегливо продовжуватиме пояснювати свою правоту", - сказав він.

Зауважимо, напередодні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян втотре повторив, що його країна не є союзником РФ у її війні проти України. Він наголосив, що Вірменія підтримує Алма-Атинську декларацію, яку ухвалили, зокрема, Росія та Україна, відповідно до якої підписанти визнали, що Радянського Союзу більше не існує - і вони стають незалежними державами і визнають кордони одна одної, пише Арменпресс.

Нагадаємо, 12 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Єреван не є союзником РФ у війні, яку веде Путін.

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