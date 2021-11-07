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Прем'єра Іраку госпіталізували після атаки безпілотника на його резиденцію - ЗМІ

Прем'єра Іраку госпіталізували після атаки безпілотника на його резиденцію - ЗМІ

Associated Press

Внаслідок нападу також постраждали декілька охоронців.

Прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казимі госпіталізували з легкими травмами після того, як в його резиденцію в Багдаді влучила ракета "Катюша".

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат націлився на маєток очільника іракського уряду у ніч проти неділі, 7 листопада. За даними видання, загалом внаслідок нападу постраждали щонайменше п'ятеро осіб, зокрема охоронці аль-Казимі.

Іракський уряд підтвердив інформацію про невдалий замах на прем'єр-міністра, запевнивши, що аль-Казимі "живий і здоровий". Зі свого боку, силовики вживають необхідних заходів у зв'язку із атакою.

Сам прем'єр вже прокоментував інцидент у своєму мікроблозі в Twitter, сказавши, що "зрадницькі ракети" його "не похитнуть".

"Ні на йоту не захитається стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки у збереженні безпеки народу (...). Зі мною усе гаразд", - написав очільник іракського уряду, закликавши громадян "до спокою та стриманості в ім'я Іраку".

Джерело в службах безпеки Іраку підтвердило виданню факт перехоплення безпілотника, який, як передбачається, намагався атакувати будинок аль-Казимі.

Окрім того, вказують у матеріалі, поблизу столичного району Зелена зона, в межах якого розташоване посольство США та інші дипломатичні місії, сталася "інтенсивна перестрілка".

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