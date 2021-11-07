Прем'єра Іраку госпіталізували після атаки безпілотника на його резиденцію - ЗМІ

Прем'єра Іраку госпіталізували після атаки безпілотника на його резиденцію - ЗМІ

Внаслідок нападу також постраждали декілька охоронців.

Прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казимі госпіталізували з легкими травмами після того, як в його резиденцію в Багдаді влучила ракета "Катюша".

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат націлився на маєток очільника іракського уряду у ніч проти неділі, 7 листопада. За даними видання, загалом внаслідок нападу постраждали щонайменше п'ятеро осіб, зокрема охоронці аль-Казимі.

Іракський уряд підтвердив інформацію про невдалий замах на прем'єр-міністра, запевнивши, що аль-Казимі "живий і здоровий". Зі свого боку, силовики вживають необхідних заходів у зв'язку із атакою.

Сам прем'єр вже прокоментував інцидент у своєму мікроблозі в Twitter, сказавши, що "зрадницькі ракети" його "не похитнуть".

"Ні на йоту не захитається стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки у збереженні безпеки народу (...). Зі мною усе гаразд", - написав очільник іракського уряду, закликавши громадян "до спокою та стриманості в ім'я Іраку".

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

Джерело в службах безпеки Іраку підтвердило виданню факт перехоплення безпілотника, який, як передбачається, намагався атакувати будинок аль-Казимі.

Окрім того, вказують у матеріалі, поблизу столичного району Зелена зона, в межах якого розташоване посольство США та інші дипломатичні місії, сталася "інтенсивна перестрілка".

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