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Прем'єри Польщі і Британії відреагували на рішення Берліна щодо Leopard: "Великий крок, щоб зупинити РФ"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прем'єри Польщі і Британії відреагували на рішення Берліна щодо Leopard: "Великий крок, щоб зупинити РФ"

Фото: Associated Press

Техніка допоможе ЗСУ.

Польський прем'єр Матуеш Моравецький подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за політичне рішення щодо передавання Україні танків Leopard.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Рішення про відправлення "Леопардів" до України є великим кроком до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - наголосив прем'єр Польщі.

Голова британського уряду Ріші Сунак назвав таке рішення правильним. За його словами, німецькі Leopard та британські Challenger допоможуть ЗСУ.

"Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом з Challenger 2 вони посилять вогневу оборонну міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир", - наголосив Сунак у своєму дописі в Twitter.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва. Йдеться про роту - 14 танків. Їх передадуть ЗСУ зі складу Бундесверу. Берлін також дозволив іншим країнам відправляти до України цю сучасну важку техніку.

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Дата публікації
Перегляди
4416
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