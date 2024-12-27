Премʼєрка Данії зробила запас консервів "про всяк випадок": до яких загроз вона радить готуватись

За словами Метте Фредеріксен, картина загроз 2025 року настільки різноманітна, що не тільки держави повинні готуватись, а й кожен відповідальний громадянин має стати стійкішим до кризових ситуацій.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зробила запас консервованих продуктів та підготувала інші предмети першої потреби, які дозволять принаймні три дні прожити без електрики, інтернету чи інших централізованих комунальних послуг.

Про це вона розповіла в інтервʼю журналу DR.

Фредеріксен зауважила, що у 2025 році данцям необхідно бути відповідальнішими та подбати про власну безпеку. Ба більше кожен має усвідомити, що від його підготовленості до кризових ситуацій залежить безпека інших громадян, країни та загалом Євросоюзу.

"Я дотримуюся рекомендацій влади і я вважаю, що данці повинні робити те саме", — зазначила прем'єрка.

Вона нагадала, що цьогоріч кожен громадянин Данії отримав на електронну пошту посібник Агентства з надзвичайних ситуацій "Підготовка до криз", в кому є алгоритми на випадок надзвичайних ситуацій.

"Це не тому, що ми очікуємо агресивної війни проти Данії, як ми бачили в Україні, але існує ризик атаки іншого типу — наприклад, гібридної атаки чи кібератаки", — підкреслила політикиня.

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Вона навела результати соціологічного опитування, проведеного у листопаді 2024 року, згідно з якими 66% данців не очікують криз державного масштабу та не готуються до них, як рекомендує влада. На думку Фредеріксен, така необачна позиція робить данців вразливими до можливої ​​кризової ситуації. За її словами, дотримання рекомендацій Агентства з надзвичайних ситуацій – це насамперед питання формування "власної стійкості".

"Коли сьогодні влада рекомендує мати воду, старомодний радіоприймач і батарейки до нього та, наприклад, скумбрію в томаті чи ще якусь “гарну” консерву тривалого зберігання, то це тому, що можуть бути різні ситуації", — підкреслила Фредеріксен.

Данська прем'єрка особливо виділила Росію як загрозу безпеці Данії.

"За оцінками спецслужб нашого оборонного альянсу, Росія зараз переозброюється так швидко, що вони зможуть атакувати країну НАТО протягом кількох років", – пояснила вона.

За даними Служби військової розвідки Данії, також існує великий ризик гібридних атак та диверсій з боку Росії.

"Сьогодні ми так залежимо від роботи наших мобільних телефонів та наявності електрики. Зрештою, ми живемо в електрифікованому та дуже сучасному суспільстві. Тому вразливість також є. Тож саме до цього вам і потрібно готуватися", — підсумувала Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що загрози від Росії є більшими, ніж уявляють в ЄС. Це не лише можлива збройна агресія, а також можливість використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для підриву ЄС. Мелоні закликала Євросоюз зробити більше для захисту своїх кордонів.

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