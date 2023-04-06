Прем'єрка Фінляндії Санна Марін подала прохання про відставку свого уряду

Після поразки на виборах прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін подала президенту Саулі Ніїністьо заяву про відставку уряду.

Про це повідомляє фінські ЗМІ Yle.

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"Шановний президенте республіки, з повагою прошу вас звільнити мене та інших членів урядової ради", – сказала вона в офіційній резиденції президента.

Ніїністьо прийняв прохання уряду про відставку. Він подякував Марін за співпрацю "у важкі роки".

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки керівного міністерства до призначення нового уряду", — відповів Нііністьо.

За даними журналістів, уряд Марін буде чинним, допоки партії не сформують новий кабінет.

Голова коаліції, який виграв вибори, Петтері Орпо наступного тижня розпочне консультації щодо нового уряду. Додамо, що новий очільник уряду займає чітку проукраїнську позицію.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, відбулися парламентські вибори в Фінляндії, на яких перемогу здобула "Національна коаліція", отримавши 20,8% відотків голосів. "Соціал-демократична партія", де очільницею була Санна Марін - посіла третє місце.

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