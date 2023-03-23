"Скажіть це Путіну!" — прем'єрка Італії емоційно відповіла на заклик припинити постачання зброї Україні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відповіла на заклик депутатки від партії "Рух п’яти зірок" (М5S) про припинення Україні зброї та початок так званих "переговорів" із Росією.

Про це повідомляє Rai News.

Під час звернення до Палати депутатів 22 березня Мелоні заявила, що припинити підтримку України означало б зрадити позицію Італії та схвалити російське вторгнення.

Мелоні також порадила Елізі Скутеллі звернутися до очільника Кремля.

"Скажіть це Путіну, пані Скутелла. Чому ви кажете це нам?.. Давайте називати речі своїми іменами. Якщо ми зупинимося, ми схвалимо вторгнення до України. Я не настільки лицемірна, щоб прикривати слово "вторгнення" словом "мир". Тому на мою думку, ми не маємо схвалювати вторгнення до України. Це не означає, що ми не маємо працювати над мирним планом", — відповіла Мелоні.

Вона наголосила, що ситуація насправді "складніша, ніж намагається зобразити пропаганда". Вона також поставила радше риторичне запитання: якими можуть бути умови для переговорів із країною-агресоркою.

"Ви вважаєте, що для початку перемовин Росія має припинити військові дії та вивести війська з території України? Чи що кордони України потрібно переглянути, що Москві потрібно віддати окуповані нею території, де був проведений так званий референдум про самовизначення? Я хотіла би почути відповідь, якщо ми серйозно говоримо про мир. Інакше це ніщо інше, як пропаганда за рахунок суверенної нації, вільного народу та міжнародного права, і це безвідповідально", — заявила Мелоні.

Нагадаємо, що 21 лютого прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та оголосила про новий пакет допомоги для України.

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