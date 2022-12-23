Прем'єрка Італії закликала італійців щодня на годину вимикати електрику

Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні закликала громадян щодня на годину вимикати джерела енергії на знак солідарності з українцями.

Про це керівниця сказала в Римі на зборах італійських послів, повідомляє Reuters.

"Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців відключати всі джерела енергії на годину на день", - заявила Мелоні.

Її партія "Брати Італії" віддала шану українцям, "які захищають свою свободу та любов до своєї країни". Також Мелоні ообіцяла продовжувати постачати зброю українським Збрйним силам, що вже 10 місяців протистоять агресії Росії.

Нагадаємо, 21 грудня понад 60 відомих локацій у 19 країнах світу вимкнули на годину світло на знак солідарності з Україною. Зокрема, серед таких популярних світових пам'яток - Римський Колізей, Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюселі, різдвяна ялинка Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру тощо.

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