Прем'єрка Італії запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну — FT

В статті йдеться про те, що напад на одну країну, означає напад на всі країни НАТО.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну без членства країни у Альянсі.

Про це йдеться у Financial Times.

Подробиці щодо пропозиції Мелоні поки не надають.

Відомо, що у 5-й статті НАТО зазначено: збройний напад на одну з країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів. НАТО ж вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні і раніше заявляла, що гарантії безпеки для України потрібно реалізовувати у контексті НАТО.

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