Прем'єрка Швеції закликала Росію до негайної деескалації після розмови з Зеленським

Прем'єрка Швеції закликала Росію до негайної деескалації після розмови з Зеленським

Прем'єр-міністерка Швеції підтвердила підтримку суверенітету України.

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон провела 19 січня розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. За результатами розмови Андерссон закликала РФ до негайного зниження напруги на кордонах з Україною.

Про це йдеться Twitter-акаунті прем'єр-міністерки.

"Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програму реформ України. Росія повинна знизити напругу на кордоні України" - написала Магдалена Андерссон.

На сайті Офісу президента зазначили, що Володимир Зеленський також наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль, аби розблокувати мирний процес та відновити безпекову стабільності. "Президент України та Прем’єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони. Володимир Зеленський відзначив, що Швеція є важливим безпековим партнером нашої держави, і висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу під час розмови Зеленський звернув на готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співробітництва в питаннях реформ з країнами Східної Європи та подальшу двосторонню співпрацю у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях.

Наостанок прем’єр-міністерка Швеції та Президент України домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.

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