Премія миру під час війни: разом з представницею України нагороду отримали лауреати з Росії та Білорусі

У суботу, 10 грудня, в столиці Норвегії Осло відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів Нобелівської премії миру з України, Росії та Білорусі. Нобелівський комітет цього року відзначив українську правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", російську організацію "Меморіал" та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.

Церемонію вручення премії транслювали на Youtube-каналі The Nobel Prize.

Головне із промови представниці України

"Цього року оголошення премії миру чекала вся Україна. Ми розцінюємо її як визнання зусиль усього українського народу, що сміливо вистояв проти спроб зруйнувати мирний розвиток Європи. Ми пишаємося, що сьогодні вперше українська мова прозвучить на офіційній церемонії", – сказала очільниця ЦГС Олександра Матвійчук.

Вона додала, що світ довго заплющував очі на російські злочини у різних країнах і нарешті повинен відреагувати на системні порушення прав людини з боку РФ.

"Ми отримали Нобелівську премію миру під час війни, яку розпочала Росія. Ця війна триває вже 8 років, 9 місяців і 21 день. Для мільйонів людей стали звичними такі слова, як обстріли, катування, депортації, фільтраційні табори. Росія повірила, що може робити все, що захоче. Тепер Росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню. Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – заявила Матвійчук.

Лауреатка зазначила, що люди в Україні "як ніхто хочуть миру", але він не настане, коли країна, на яку напали, складає зброю, бо це, за її словами, буде не мир, а окупація...

"Боротися за мир – це не піддаватися на тиск агресора, а захищати людей від його жорстокості", – наголошує правозахисниця.

Що сказала дружина ув'язненого білоруського правозахисника

Від імені білоруського правозахисника, засновника правозахисного центру "Вясна", який вже 17 місяців перебуває у СІЗО, на врученні премії виступила його дружина Наталія Пінчук. Свою промову вона виголосила білоруською мовою.

Приймаючи нагороду вона зазначила, що "всі ми усвідомлюємо, наскільки важливо і ризиковно виконувати місію правозахисників, особливо в трагічний час агресії Росії проти України".

У виступі вона зацитувала свого чоловіка, який перебуваючи в ув’язненні попросив переказати, зокрема, таке: "Ця нагорода належить усім моїм друзям-правозахисникам, усім громадським активістам, десяткам тисяч білорусів, які були побиті, катовані, заарештовані та ув’язнені. Ця нагорода є нагородою мільйонам громадян Білорусі, які відстояли свої громадянські права. Вона наголошує на драматичній ситуації з правами людини в країні".

Про що говорив представник російського "Меморіалу"

Представник російського "Меморіалу", діяльність якого в РФ заборонила кремлівська влада, Ян Рачинський висловив вдячність Нобелівському комітету за те, що "розділяє цю високу честь з українським Центром громадянських свобод і мужнім білоруським правозахисником Алесем Біляцьким"

"Таке рішення комітету має важливе символічне значення. Воно підкреслює, що державні кордони не можуть і не повинні розділяти громадянське суспільство. А для нас це сусідство – додаткова нагорода", – сказав очільник "Меморіалу".

Нагадаємо, раніше оголошені лауреати Нобелівської премії миру 2022 року обурили українців, оскільки разом з правозахисниками з України нагороду присвоїли представникам Росії та Білорусі, які ведуть проти держави війну.

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