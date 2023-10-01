Премії, відпустки та зарплати: журналісти зʼясували, як Росія вербує кубинців на війну проти України

Деякі кубинці почали перевозити свої сімʼї до Росії на постійне місце проживання.

Росія займалась вербуванням кубинців, заманюючи їх зарплатою та іншим привілеями на війну проти України.

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Про це інформує Reuters.

За даними видання кубинцям обіцяли заробітну плату приблизно 200 000 рублів, що дорівнює приблизно двом тисячам доларів. Така сума є дуже великою для кубинців, які всередині країни мають середню зарплату на рівні 17 доларів.

Новобранці добровільно поїхали до Росії, щоб працювати на військових. Росія займалась вербуванням через соціальні мережі. Таким чином на війну проти України заманили більше сотні жителів Куби.

Один з завербованих заявив, що росіяни навчають кубинців у місті Тула.

Один з вербувальників на правах анонімності розповів журналістам, що кубинцям пропонувалось підписати контракт на один рік. Він передбачає премію за підписання в розмірі 195 000 рублів, а потім місячну зарплату у 200 000 рублів плюс 15 днів відпустки після перших шести місяців роботи.

Крім цього, деякі кубинці почали перевозити свої сімʼї до Росії на постійне місце проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін відкрив у Москві пам'ятник кубинському диктатору Фіделю Кастро.

Крім того, ми раніше інформували, що на Кубі учасників липневих акцій протесту кинули за ґрати на 20 років.

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