ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Невідомі дрони в Німеччині: прем'єр Баварії закликає дозволити поліції збивати БпЛА

Баварські депутати хочуть внести зміни до чинного законодавства.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Поліція Німеччини.

Поліція Німеччини. / © Associated Press

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Седер закликав посилити протиповітряну оборону Німеччини та просить дозволити поліції збивати дрони.

Таку заяву він зробив після того, як над аеропортом Мюнхена з’явилися невідомі БпЛА, пише The Guardian.

З його слів, “наша поліція повинна мати можливість збивати дрони негайно”, а не “чекати”.

“Наша інфраструктура повинна залишатися функціональною постійно. Нам потрібен суверенітет над нашим повітряним простором”, - наголосив він.

Саме тому, заявив Седер, це питання обговорюватиметься на засіданні баварського кабінету міністрів у вівторок. Окрім того, буде прискорено розглянуто законопроєкт, який відповідно змінить положення.

Нагадаємо, вночі проти 3 жовтня невідомі дрони помітили у Мюнхені в районі аеропорту. Летовище припиняло роботу на сім годин. Через інцидент закриті були злітно-посадкові смуги. Довелось скасувати 17 рейсів, а 15 - перенаправили до інших німецьких міст та Австрії. Події в аеропорту торкнулися трьох тисяч пасажирів.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie