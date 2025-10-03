Невідомі дрони в Німеччині: прем'єр Баварії закликає дозволити поліції збивати БпЛА

Поліція Німеччини. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Седер закликав посилити протиповітряну оборону Німеччини та просить дозволити поліції збивати дрони.

Таку заяву він зробив після того, як над аеропортом Мюнхена з’явилися невідомі БпЛА, пише The Guardian.

З його слів, “наша поліція повинна мати можливість збивати дрони негайно”, а не “чекати”.

Реклама

“Наша інфраструктура повинна залишатися функціональною постійно. Нам потрібен суверенітет над нашим повітряним простором”, - наголосив він.

Саме тому, заявив Седер, це питання обговорюватиметься на засіданні баварського кабінету міністрів у вівторок. Окрім того, буде прискорено розглянуто законопроєкт, який відповідно змінить положення.

Нагадаємо, вночі проти 3 жовтня невідомі дрони помітили у Мюнхені в районі аеропорту. Летовище припиняло роботу на сім годин. Через інцидент закриті були злітно-посадкові смуги. Довелось скасувати 17 рейсів, а 15 - перенаправили до інших німецьких міст та Австрії. Події в аеропорту торкнулися трьох тисяч пасажирів.