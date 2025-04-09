Прем’єр Бельгії пояснив, чому він проти конфіскації російських активів: подробиці

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер пояснив, чому не можна просто конфіскувати заморожені активи РФ / © AP

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Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що в країні знаходяться заморожені та іммобілізовані російські активи, сума яких перевищує 250 мільярдів євро. Однак, за його словами, питання їхньої повної конфіскації потребує зваженого підходу.

Про це він заявив в інтервʼю спеціальній кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

“Якщо просто сказати: “Ми збираємося забрати ці гроші”, це не так просто. Якщо світ зрозуміє, що суверенні активи, зокрема гроші центральних банків, можуть бути конфісковані в Європі, це створить системний ризик для євро.

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Наприклад, Китай може почати виводити свої гроші, що вдарить по європейській економіці”, — пояснив він.

Він наголосив, що зараз важливо утримати ці активи в замороженому стані, адже їхній прибуток надходить Україні.

“Це як курка, яка щодня несе золоте яйце. Ми маємо зберегти курку, щоб вона не втекла. Інакше втратимо і золоті яйця. Ми хочемо, щоб активи залишалися замороженими, а питання їхнього використання розглянемо після завершення війни”, — додав прем’єр.

Бельгія готова до обговорення цього питання з Україною та міжнародними партнерами. Однак будь-яке рішення має бути консенсусним та не створювати глобальних фінансових ризиків.

Водночас де Вевер наголосив, що в майбутньому, коли настане мир, питання компенсацій стане частиною мирної угоди.

“Тоді ми зможемо сказати: тепер можна не лише отримувати яйця, а й дістати всю курку”, — підсумував прем’єр Бельгії.

Нагадаємо, за словами прем’єра Бельгії, президент Росії Володимир Путін не хоче мирної угоди, припинення вогню. Він просто вдає це.