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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Прем’єр Бельгії пояснив, чому він проти конфіскації російських активів: подробиці

Барт де Вевер наголосив, що в майбутньому, коли настане мир, питання компенсацій стане частиною мирної угоди.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прем’єр Бельгії Барт де Вевер пояснив, чому не можна просто конфіскувати заморожені активи РФ

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер пояснив, чому не можна просто конфіскувати заморожені активи РФ / © AP

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що в країні знаходяться заморожені та іммобілізовані російські активи, сума яких перевищує 250 мільярдів євро. Однак, за його словами, питання їхньої повної конфіскації потребує зваженого підходу.

Про це він заявив в інтервʼю спеціальній кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

“Якщо просто сказати: “Ми збираємося забрати ці гроші”, це не так просто. Якщо світ зрозуміє, що суверенні активи, зокрема гроші центральних банків, можуть бути конфісковані в Європі, це створить системний ризик для євро.

Наприклад, Китай може почати виводити свої гроші, що вдарить по європейській економіці”, — пояснив він.

Він наголосив, що зараз важливо утримати ці активи в замороженому стані, адже їхній прибуток надходить Україні.

“Це як курка, яка щодня несе золоте яйце. Ми маємо зберегти курку, щоб вона не втекла. Інакше втратимо і золоті яйця. Ми хочемо, щоб активи залишалися замороженими, а питання їхнього використання розглянемо після завершення війни”, — додав прем’єр.

Бельгія готова до обговорення цього питання з Україною та міжнародними партнерами. Однак будь-яке рішення має бути консенсусним та не створювати глобальних фінансових ризиків.

Водночас де Вевер наголосив, що в майбутньому, коли настане мир, питання компенсацій стане частиною мирної угоди.

“Тоді ми зможемо сказати: тепер можна не лише отримувати яйця, а й дістати всю курку”, — підсумував прем’єр Бельгії.

Нагадаємо, за словами прем’єра Бельгії, президент Росії Володимир Путін не хоче мирної угоди, припинення вогню. Він просто вдає це.

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