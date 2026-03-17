Кая Каллас / © Офіс президента України

Європейський Союз не планує відновлювати нормальні відносини з Росією та повертатися до дешевих російських енергоносіїв.

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, коментуючи ініціативу прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера.

Раніше прем’єр Бельгії закликав до поступової нормалізації відносин із Росією та відновлення доступу до дешевої енергії.

Він також заявив, що частина європейських лідерів нібито підтримує таку позицію, але не говорить про це публічно. Каллас категорично не погодилася з такими твердженнями.

«Я була за цими закритими дверима. І не бачу такого бажання», — наголосила вона.

За її словами, позиція ЄС залишається незмінною: підтримка України та поступова відмова від російських енергоресурсів.

Чому повернення до РФ небезпечне

Глава європейської дипломатії попередила, що нормалізація відносин із Москвою може мати серйозні наслідки.

«Якщо ми повернемося до звичного життя, нас чекає ще більше таких подій — ще більше воєн», — підкреслила Каллас.

Вона нагадала, що агресивна політика Росії має системний характер і не зміниться без тиску з боку міжнародної спільноти. Одним із ключових питань залишається залежність Європи від російських енергоресурсів.

ЄС уже кілька років намагається скоротити цю залежність, диверсифікуючи постачання та розвиваючи альтернативні джерела енергії. Повернення до дешевої енергії з РФ, на думку Каллас, означало б відновлення політичної вразливості Європи.

Що сказали в Бельгії

До слова, прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер раніше заявив, що Європейський Союз наразі не має достатніх інструментів, щоб змусити Росію відступити ні військовим, ні економічним шляхом. На його думку, без повної підтримки США Європа не зможе ані «економічно задушити» Кремль, ані забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння для перемоги.

У зв’язку з цим бельгійський прем’єр закликав надати ЄС мандат на прямі переговори з Росією, вважаючи дипломатичний шлях єдиним можливим варіантом за нинішніх умов. Він також висловив занепокоєння через політику Вашингтона, яка, за його словами, виглядає неоднозначною.

Водночас позиція Де Вевера викликала дискусії в Євросоюзі, оскільки вона суперечить підходу частини європейських лідерів. Зокрема, у ЄС наголошують на необхідності спочатку сформувати жорсткі вимоги до Росії перед початком будь-яких переговорів.

Також міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією стане сигналом слабкості для Європи та може підірвати її єдність. Він наголосив, що дипломатичний діалог не слід плутати з повним відновленням відносин.