Прем’єр Болгарії зробив несподівану заяву про домовленості Трампа й Путіна

Дональд Трамп і Володимир Путін уклали угоду про призупинення санкцій / © ТСН.ua

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Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев позитивно оцінив домовленості президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна щодо дизельного пального, пояснивши свою позицію необхідністю знизити ціни на енергоносії в Європі. Водночас лідери інших країн Євросоюзу критикують кроки Вашингтона, які можуть принести Москві економічні переваги.

Про це він заявив у Брюсселі перед самітом ЄС, повідомляє «Європейська правда».

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Коментуючи домовленості американського та російського лідерів, Радев звернув увагу на високі ціни на пальне в Європі та їхній вплив на економіку.

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«Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі — високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на нього, щоб покращити нашу конкурентоспроможність», — заявив він.

Таким чином, болгарський прем’єр фактично поставив можливе здешевлення пального в центр оцінки домовленостей між Вашингтоном і Москвою. Його позиція відрізняється від підходу європейських лідерів, які зважають також на наслідки таких рішень для підтримки України та економічного тиску на Росію.

Радев також висловився проти українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас він розкритикував і російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, зокрема електростанції.

«Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, які Росія завдає по Україні», — сказав голова болгарського уряду.

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Нагадаємо, європейські лідери готуються піти наперекір новому курсу президента США Дональда Трампа щодо Росії. На саміті ЄС у четвер, 15 жовтня, вони планують закликати до нових санкцій проти Москви та подальшого обмеження її нафтових доходів — лише за кілька днів після домовленості Трампа з Володимиром Путіним про послаблення обмежень на російський дизель.

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