Прем’єр Британії Кір Стармер може оголосити про відставку вже у понеділок — Reuters

Кір Стармер / © Associated Press

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За інформацією Reuters, британська газета The Observer повідомила, що Кір Стармер, ймовірно, оголосить про свою відставку вже у понеділок, 22 червня, та представить план упорядкованого виходу з посади. Водночас джерело в уряді Великої Британії стверджує, що глава уряду наразі «зосереджений на виконанні своїх обов’язків» і офіційно не підтверджував намірів залишити крісло прем’єра.

Політична криза навколо Стармера посилювалася останні місяці. Його популярність різко впала після низки скандалів, кадрових проблем та зміни позицій щодо низки внутрішніх реформ. Додатковий удар по позиціях прем’єра завдала перемога впливового політика Andy Burnham, який отримав місце в парламенті й тепер може офіційно кинути виклик лідеру партії.

За підрахунками Reuters, понад 100 депутатів-лейбористів уже публічно закликали Стармера піти у відставку або оголосити чіткий графік свого відходу. Якщо це станеться, Велика Британія отримає вже сьомого прем’єр-міністра менш ніж за 12 років.

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Шанси Кіра Стармера зберегти посаду стрімко тануть після провалу на місцевих виборах.

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