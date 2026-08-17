Прем’єр Британії листувався з фейковою радницею Трампа

Енді Бернем / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем міг стати жертвою спроби видати сторонню людину за одного з найближчих соратників президента США Дональда Трамп Сьюзен Вайлз.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників.

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За даними медіа, Бернем листувався з особою, яка представлялася Сьюзен Вайлз. Підозри щодо справжності контакту виникли вже згодом.

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Один зі співрозмовників розповів, що після заселення Бернема до прем’єрської резиденції відбувся обмін «декількома повідомленнями». Водночас він наголосив, що вони «не мали жодного значення».

Інцидент викликав занепокоєння британської сторони. За словами двох посадовців, посольство Великої Британії у Вашингтоні навіть порушило це питання перед Білим домом. У Лондоні спершу не виключали, що телефон Вайлз міг бути зламаний.

Нагадаємо, в Італії суд відправив до в’язниці чоловіка, який майже 20 років видавав власноруч збудований амфітеатр за давньоримську пам’ятку. За цей час він заробляв на туристах, продаючи квитки по 40 євро.

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