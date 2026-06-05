Прем’єр Британії назвав рік можливої війни Росії проти НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Загроза нападу Росії на країни НАТО може стати реальністю вже до кінця поточного десятиліття.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, якого цитує видання The Guardian.

Коментуючи майбутній план масштабних інвестицій у британську оборону, Стармер наголосив на необхідності термінового зміцнення військових спроможностей країни та Альянсу через зростання російської загрози.

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«Якщо вам потрібно нагадати про важливість цього, то, за оцінкою нашої розвідки та оцінкою інших країн НАТО, Росія може напасти на НАТО вже 2030 року», — заявив очільник британського уряду.

За його словами, саме такі оцінки розвідки пояснюють пріоритетність збільшення оборонних витрат та прискорення модернізації збройних сил.

Прем’єр також зазначив, що новий план оборонних інвестицій буде орієнтований насамперед на розвиток технологій та військових можливостей майбутнього.

Росія випробовує межі допустимого

Тим часом начальник Штабу оборони Великої Британії Річард Найтон в інтерв’ю BBC Radio, яке цитує Reuters, заявив, що Росія вже зараз посилює свою активність та випробовує межі допустимого у протистоянні із Заходом.

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«Росія однозначно підвищує ставки та ризикує перетнути межу. Нам потрібно витрачати більше коштів на оборону і робити це швидше», — сказав Найтон.

За його словами, Москва дедалі частіше перевіряє готовність британської оборони через порушення повітряного простору, кібератаки, диверсійні дії та спроби викрадення технологій.

«Нам справді потрібно активізувати та посилювати наші можливості, оскільки загрози з боку потенційних супротивників зростають», — наголосив начальник штабу оборони.

Заяви британських посадовців пролунали на тлі підготовки нового пакета оборонних інвестицій, який уряд Великої Британії планує представити найближчими тижнями. Основною метою документа називають посилення обороноздатності країни в умовах щораз більших ризиків для європейської безпеки.

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Як НАТО готується до війни

Нагадаємо, низка союзників планує посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац.

Раніше повідомлялося, що Росія прагне захопити головні морські шляхи в Арктиці, що закриє для НАТО можливість стежити за російськими підводними човнами та дозволить Кремлю тримати європейські країни під прицілом ядерних гіперзвукових ракет.

Латвійський генерал припустив, що російська атака по країні НАТО може статися найближчим часом і навіть «сьогодні вночі». За його словами, Росія може використовувати перевагу дронів для загрози країнам Балтії.

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