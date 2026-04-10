Прем'єр Британії порівняв Трампа з Путіним через війну на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер жорстко розкритикував дії президента США Дональда Трампа на Близькому Сході, порівнявши його з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє британське видання The Guardian, цитуючи розмову британського прем’єра з Робертом Пестоном з телеканалу ITV.

«Мені набридло, що рахунки сімей по всій країні за енергоносії то зростають, то зменшуються, і рахунки підприємств за енергоносії то зростають, то зменшуються через дії Путіна чи Трампа по всьому світу», — наголосив Стармер.

При цьому прем’єр Великої Британії наголосив на необхідності стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відновити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку.

Стармер також заявив в ефірі ITV, що хоча Велика Британія не мала «доступу до всіх деталей угоди про припинення вогню», він не погоджується з нападами на Ліван.

«Дозвольте мені чітко заявити: вони помиляються», — сказав він, маючи на увазі удари Ізраїлю по Лівану.

Видання зазначило, що у четвер, 9 квітня, Стармер і Трамп обговорили необхідність «практичного плану» для запуску судноплавства через Ормузьку протоку після укладення договору про припинення вогню на Близькому Сході.

«Прем’єр-міністр розповів про свої обговорення з лідерами країн Перської затоки та військовими планувальниками в регіоні необхідності відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, а також про зусилля Великої Британії щодо скликання партнерів для узгодження життєздатного плану», — цитує The Guardian повідомлення пресслужби очільника британського ряду.

Нагадаємо, Велика Британія проведе переговори за участі 35 країн для формування коаліції, яка має забезпечити відкриття Ормузької протоки після завершення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що європейські країни заявили, що готові захищати Ормузьку протоку від блокади Ірану, однак для цього є одна головна умова.