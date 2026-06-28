Прем’єр Британії Стармер може очолити одну з ключових структур Заходу: деталі

Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може продовжити політичну кар’єру на міжнародному рівні та розглядає можливість очолити НАТО.

Про це повідомляє The Observer.

За інформацією видання, посада генерального секретаря НАТО має стати вакантною 2028 року. На Даунінг-стріт зазначають, що Стармер зацікавлений у цьому кріслі.

Реклама

Як пише The Observer, політик, імовірно, усвідомлює, що після роботи на чолі уряду його життя вже не повернеться до звичного формату.

Водночас для реалізації такого плану Стармеру буде потрібна стабільна підтримка чинного британського уряду.

Прихильники політика наголошують на його високому авторитеті серед європейських лідерів. За їхніми словами, це підтвердив і нещодавній саміт G7.

Окремо відзначають близькі відносини Стармера з президентом України Володимиром Зеленським. Це може стати важливим фактором на тлі ролі НАТО у підтримці України та стримуванні Росії.

Реклама

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня анонсував свою відставку з посади.

Стармер наголосив, що за два роки роботи уряду йому вдалося відновити довіру до економічного та оборонного секторів. Водночас британський прем’єр із повагою відреагував на позицію своїх однопартійців щодо запитання, чи залишається він найкращим кандидатом для керівництва партією на наступних загальних виборах.

Новини партнерів