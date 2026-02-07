ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Прем’єр Чехії заявив, що війна в Україні мала закінчитися 2022 року

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш звинуватив колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона в тому, що він зірвав укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Андрей Бабіш

Андрей Бабіш / © Associated Press

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022 року. При цьому він повторив наратив російської пропаганди про те, що тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди.

Таку думку він висловив у суботньому шоу телеканалу NOVA.

За словами Бабіша, мирна угода між Україною та Росією була «близька», допоки не з’явився Борис Джонсон і конфлікт продовжився.

Чеський прем’єр також висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться.

«Кожна війна погана, вона має закінчитися, бо створює велику невизначеність», — сказав Бабіш.

Однак, за його словами, без Трампа це не спрацює. Він також сказав, що, на його думку, Європа також повинна вести переговори з Росією.

Доречними переговорниками з Путіним чеський прем’єр назвав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

«Зараз почали говорити про те, що Європа має розмовляти з Путіним», — сказав Бабіш, не забувши згадати про свого друга — прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого в ЄС засуджували за візит до Москви і зустріч з президентом держави-агресорки.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш остаточно відкинув можливість передачі Україні легких бойових літаків L-159, які могли б протидіяти російським дронам.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie