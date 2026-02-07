Прем’єр Чехії заявив, що війна в Україні мала закінчитися 2022 року

Андрей Бабіш / © Associated Press

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що війна в Україні могла закінчитися у квітні 2022 року. При цьому він повторив наратив російської пропаганди про те, що тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зірвав укладення мирної угоди.

Таку думку він висловив у суботньому шоу телеканалу NOVA.

За словами Бабіша, мирна угода між Україною та Росією була «близька», допоки не з’явився Борис Джонсон і конфлікт продовжився.

Чеський прем’єр також висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться.

«Кожна війна погана, вона має закінчитися, бо створює велику невизначеність», — сказав Бабіш.

Однак, за його словами, без Трампа це не спрацює. Він також сказав, що, на його думку, Європа також повинна вести переговори з Росією.

Доречними переговорниками з Путіним чеський прем’єр назвав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

«Зараз почали говорити про те, що Європа має розмовляти з Путіним», — сказав Бабіш, не забувши згадати про свого друга — прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого в ЄС засуджували за візит до Москви і зустріч з президентом держави-агресорки.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш остаточно відкинув можливість передачі Україні легких бойових літаків L-159, які могли б протидіяти російським дронам.