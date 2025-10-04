Прем'єр Грузії звинуватив посла ЄС в організації "спроби перевороту"

Протести у Грузії / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що протести у Тбілісі проти фальсифікації місцевих виборів та спробу «повалення конституційного устрою» підтримав офіційний представник Євросоюзу Павел Герчинський.

Про це повідомляє «Грузія.онлайн».

За словами Кобахідзе, який представляє проросійську партію влади «Грузинська мрія», саме «недалекоглядні дії та втручання європейських дипломатів» призвели до зростання напруги та масових заворушень біля президентського палацу.

Реклама

«На послі ЄС у Грузії лежить особлива відповідальність. Нехай він вийде і буде добрим рішуче засудити і дистанціюватися від всього, що відбувається на вулицях Тбілісі — це його прямий обов’язок на тлі того, коли ми прямо чули заяви на підтримку спроби повалення конституційного ладу», — сказав грузинський прем’єр.

З аналогічною заявою виступив, попередньо, переобраний мер Тбілісі (від правлячої партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія») Каха Каладзе. За його словами, заворушення у столиці є «спробою влаштувати держпереворот у країні».

МВС Грузії офіційно повідомило про відкриття кримінальних проваджень за чотирма статтями Кримінального кодексу. У відомстві повідомили, що під час протестів постраждали 14 правоохоронців, один із яких перебуває у тяжкому стані.

Кількість постраждалих мітингувальників не наводиться.

Реклама

Відомо, що спрецпризначенці та поліція застосували проти протестувальників перцевий газ та водомети.

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, під час масових протестів проти фальсифікації місцевих виборів у Грузії демонстранти пішли на штурм президентського палацу у Тбілісі.