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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Прем’єр Канади зробив гучну заяву про програш РФ у війні: «Це питання часу»

На думку канадського прем’єра, програш Росії у війні проти України — це «питання часу».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Війна РФ в Україні

Війна РФ в Україні / © ТСН.ua

Лідери країн G7 вважають, що Путін програє у війні проти України.

Таку заяву озвучив прем’єр-міністр Канади Марк Карні в ефірі американського каналу CNN після зустрічі саміту.

За його словами, програш Росії — це «питання часу».

Журналістка запитала в очільника канадського уряду про переговори на саміті G7, які були за зачиненими дверима, чи поділяє президент США Дональд Трамп те, що Росія програє війну в Україні.

«Я думаю, що це думка, якої твердо дотримуються ті, хто дуже активний. Канада є однією із країн, які найбільше допомагають Україні. Ми є одними із найбільших центрів для інструкторів української армії. Отже, ми тут. Ми, німці, британці, французи — всі вважаємо, що хід у війні змінився. Це питання часу. Путін програє цю війну», — відповів Карні.

Росія програє у війні — що відомо

Президент США Дональд Трамп під час другого дня саміту G7 у Франції визнав, що російський диктатор Володимир Путін перебуває у слабшій позиції, ніж раніше. Таку думку він озвучив, коли вислухав аргументи партнерів.

За інформацією Politico, Трамп готовий змусити Путіна закінчити війну, але в обмін на допомогу Європи з безпекою Ормузької протоки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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