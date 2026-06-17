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Прем’єр Канади зробив гучну заяву про програш РФ у війні: «Це питання часу»
На думку канадського прем’єра, програш Росії у війні проти України — це «питання часу».
Лідери країн G7 вважають, що Путін програє у війні проти України.
Таку заяву озвучив прем’єр-міністр Канади Марк Карні в ефірі американського каналу CNN після зустрічі саміту.
За його словами, програш Росії — це «питання часу».
Журналістка запитала в очільника канадського уряду про переговори на саміті G7, які були за зачиненими дверима, чи поділяє президент США Дональд Трамп те, що Росія програє війну в Україні.
«Я думаю, що це думка, якої твердо дотримуються ті, хто дуже активний. Канада є однією із країн, які найбільше допомагають Україні. Ми є одними із найбільших центрів для інструкторів української армії. Отже, ми тут. Ми, німці, британці, французи — всі вважаємо, що хід у війні змінився. Це питання часу. Путін програє цю війну», — відповів Карні.
Росія програє у війні — що відомо
Президент США Дональд Трамп під час другого дня саміту G7 у Франції визнав, що російський диктатор Володимир Путін перебуває у слабшій позиції, ніж раніше. Таку думку він озвучив, коли вислухав аргументи партнерів.
За інформацією Politico, Трамп готовий змусити Путіна закінчити війну, але в обмін на допомогу Європи з безпекою Ормузької протоки.