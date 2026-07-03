Прем’єр Молдови Мунтяну раптово подав у відставку: що відомо

Александру Мунтяну подав у відставку

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Очільник уряду Молдови Александру Мунтяну 3 липня несподівано заявив, що залишає посаду. Своє рішення прем’єр-міністр пояснив неможливістю надалі працювати відповідно до власних орієнтирів.

Про це політик повідомив у соціальних мережах.

Прем’єр-міністр Молдови раптово пішов у відставку

«Я прийняв пропозицію бути прем’єром з великою відповідальністю і твердим переконанням, що я зможу посприяти змінам на краще. У той момент, коли я зрозумів, що далі не зможу виконувати свою роль згідно з моїми принципами й переконаннями, я вирішив піти», — пише Мунтяну.

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Александру Мунтяну висловив вдячність урядовій команді за спільну роботу та запевнив, що продовжить «служити своїй країні», незалежно від посади чи місця проживання.

Ймовірною причиною такого кроку голови уряду стали корупційні скандали, що сколихнули країну протягом останніх днів. Зокрема, напередодні, 2 липня, правоохоронці затримали державного секретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Крім того, з’явилася інформація про те, що призначений чинною владою керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA має підроблені диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота.

Нагадаємо, Александру Мунтяну очолив молдовський уряд відносно нещодавно — він розпочав роботу на посаді прем’єра восени 2025 року.

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Молдова: останні новини

Нагадаємо, законопроєкт про можливе об’єднання Румунії та Молдови автоматично пройшов етап розгляду в Палаті депутатів без проведення голосування через завершення передбаченого законом 45-денного терміну. Ініціативу, яку 14 квітня подали депутати ультраправої партії S.O.S. România, тепер передано до Сенату Румунії для ухвалення остаточного рішення.

Як повідомляє Digi24, документ уже отримав негативні висновки від румунського уряду, а також від юридичного комітету та комітету з прав людини Палати депутатів. Проте в разі остаточного схвалення закон уповноважить уряд Румунії розпочати офіційні переговори з Молдовою щодо потенційного об’єднання двох держав.

Згідно з текстом пропозиції, після набуття законом чинності та його офіційного оприлюднення про виконання положень документа обов’язково поінформують міжнародних партнерів та організації. Зокрема, відповідні повідомлення надішлють уряду Молдови, США, НАТО, ООН та Європейському Союзу.

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