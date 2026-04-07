ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Премʼєр Польщі звинувати президента у намірах втягнути країну у іранський конфлікт

Він звинуватив президента та його оточення у діях, які можуть втягнути країну у протистояння на Близькому Сході.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив президента Кароля Навроцького у намірах, які, на його думку, можуть втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході.

Про це він написав у соцмережі X.

Туск різко відреагував на заяви представників президентського оточення, які, за його словами, допускають можливу участь Польщі у підтримці військових дій союзників.

«Люди з „Права та Справедливості“ та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу», — заявив він.

Також польський прем’єр додав емоційний коментар на адресу опонентів.

«Вам би не завадило випити відро холодної води», — написав Туск.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть «знищити Іран за одну ніч».

Ми раніше інформували, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie