Премʼєр Польщі звинувати президента у намірах втягнути країну у іранський конфлікт
Він звинуватив президента та його оточення у діях, які можуть втягнути країну у протистояння на Близькому Сході.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив президента Кароля Навроцького у намірах, які, на його думку, можуть втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході.
Про це він написав у соцмережі X.
Туск різко відреагував на заяви представників президентського оточення, які, за його словами, допускають можливу участь Польщі у підтримці військових дій союзників.
«Люди з „Права та Справедливості“ та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу», — заявив він.
Також польський прем’єр додав емоційний коментар на адресу опонентів.
«Вам би не завадило випити відро холодної води», — написав Туск.
Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть «знищити Іран за одну ніч».
Ми раніше інформували, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.