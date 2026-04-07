Премʼєр Польщі звинувати президента у намірах втягнути країну у іранський конфлікт

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив президента Кароля Навроцького у намірах, які, на його думку, можуть втягнути країну у конфлікт на Близькому Сході.

Про це він написав у соцмережі X.

Туск різко відреагував на заяви представників президентського оточення, які, за його словами, допускають можливу участь Польщі у підтримці військових дій союзників.

«Люди з „Права та Справедливості“ та Навроцький хочуть втягнути Польщу у війну на Близькому Сході. Я цього не допущу», — заявив він.

Також польський прем’єр додав емоційний коментар на адресу опонентів.

«Вам би не завадило випити відро холодної води», — написав Туск.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть «знищити Іран за одну ніч».

Ми раніше інформували, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.