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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Прем’єр Угорщини несподівано розповів про родинний зв’язок із Закарпаттям: ким працював його прадід у Мукачеві

Очільник угорського уряду у день, коли згадують померлих родичів, розповів про свого прадіда, який працював в українському місті Мукачеві.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Петер Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що його прадід Ерьош Лайош походив із Мукачева на Закарпатті, де працював окружним нотарем.

Про це очільник угорського уряду написав у дописі на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотографію біля могили свого предка.

За словами Мадяра, його прадід похований у селі Добоз у повіті Бекеш на південному сході Угорщини. Дерев’яний надгробок на його могилі виготовив дід прем’єр-міністра Ерьош Пал, який народився в селі Кемерё повіту Саболч-Сатмар-Берег, а похований у Банді повіту Веспрем.

Мадяр зазначив, що в ці дні угорські родини традиційно згадують своїх померлих родичів. Він також вшанував пам’ять власних предків, наголосивши, що саме завдяки їм став тим, ким є сьогодні, а його діти мають можливість бути поруч із ним.

«Завдяки їм я сьогодні тут і є тим, ким є. І завдяки їм сьогодні тут, поряд з нами, можуть бути й мої діти», — написав угорський прем’єр.

Окремо він згадав про нещодавній акт вандалізму на могилі прадіда в Добозі. За словами Мадяра, невідомі пошкодили поховання та знищили квіти, однак родина вже відновила їх.

«Тим, хто нещодавно сплюндрував могилу мого прадіда в Добозі, повідомляю: я не ображаюся, а квіти ми вже пересадили знову», — зазначив він.

Петер Мадяр на могилі прадіда

Петер Мадяр на могилі прадіда

Мадяр також уточнив, що опубліковане фото було зроблене 16 березня цього року, у день його народження.

Нагадаємо, нещодавно під час робочої поїздки прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр став об’єктом чергової провокації: у нього спробували поцілити яйцем. Утім, нападник виявився не надто влучним — яйце до своєї цілі так і не долетіло.

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