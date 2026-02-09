Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

У правлячій партії Великої Британії дедалі активніше обговорюють можливу зміну лідера на тлі гучного дипломатичного скандалу та внутрішньої кризи управління.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Лейбористській партії Великої Британії розглядають імовірність швидкої відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Реклама

Поштовхом до цього став резонанс навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США, попри його минулі зв’язки з Джеффрі Епштейном.

За інформацією Bloomberg, у партійному середовищі вважають, що це рішення серйозно вдарило по репутації уряду і стало каталізатором поглиблення політичної кризи.

Додатково ситуацію загострило звільнення Моргана Максуїні з посади керівника апарату прем’єр-міністра. Він заявив, що бере на себе «повну відповідальність» за рекомендацію призначити Мандельсона. Водночас у партії наголошують, що остаточне рішення ухвалювалося безпосередньо на рівні глави уряду.

Втрата одного з ключових архітекторів перемоги лейбористів на виборах 2024 року суттєво послабила позиції прем’єра всередині кабінету міністрів.

Реклама

За словами джерел, члени уряду готуються приватно вимагати від прем’єр-міністра добровільно відійти вбік або ж пригрозити власними відставками.

У Лейбористській партії також обговорюють варіант масштабного перезавантаження уряду із залученням лівого крила, однак не всі вважають такий сценарій реалістичним.

На тлі наближення позачергових та місцевих виборів, де партія ризикує втратити мандати, позиції чинного лідера виглядають особливо вразливими.

Додатковий тиск створює як сам виборчий цикл, так і атаки опозиції, яка напряму покладає відповідальність за скандал на главу уряду.

Реклама

Усередині партії вже називають потенційних наступників, а можливе оприлюднення документів щодо перевірки призначення Мандельсона може ще більше ускладнити ситуацію.

За оцінками співрозмовників Bloomberg, найближчий тиждень може стати визначальним для політичного майбутнього нинішнього прем’єр-міністра.

Раніше повідомлялося, що головний помічник лідера Лейбористів Морган Максуіні подав у відставку через призначення Пітера Мандельсона послом у США на тлі документів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном.

Ми раніше інформували, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер ніколи не був пов’язаний з покійним фінансистом, засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.