ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Прем’єрка Данії назвала головний прорахунок Путіна у війні: подробиці

У Лондоні відбулося засідання «Коаліції охочих», де прем’єрка Данії назвала головний прорахунок Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступила з заявою за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Лондоні. Вона наголосила, що головна стратегія Володимира Путіна повністю провалилася.

Про це вона заявила під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Підсумовуючи зустріч союзників, Фредеріксен чітко окреслила, на що сподівався Кремль, розраховуючи свої сили у тривалій війні.

«Стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми перестанемо допомагати Україні», — заявила вона.

За її словами, російський диктатор був упевнений, що в якийсь момент єдність Заходу та його рішучість похитнуться.

«В якийсь момент він очікував, що ми здамося», — додала прем’єрка Данії.

Однак, Метте Фредеріксен від імені союзників, що зібралися в Лондоні, дала чіткий і недвозначний сигнал Москві, що цим очікуванням не судилося збутися.

«Цього ніколи не станеться!» — наголосила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявили, що обговорення щодо надання Україні далекобійної зброї триває. Лондон уже збільшує постачання ракет, а Київ отримує нові оборонні системи від США.

Зеленський наголосив, що наразі роль далекобійних засобів частково виконують українські дрони, а Стармер підкреслив необхідність посилення захисту енергетичної інфраструктури України напередодні зими.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie