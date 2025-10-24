Прем’єрка Данії назвала головний прорахунок Путіна у війні: подробиці

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступила з заявою за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Лондоні. Вона наголосила, що головна стратегія Володимира Путіна повністю провалилася.

Про це вона заявила під час спілкування лідерів країн коаліції охочих і Генсека НАТО з журналістами.

Підсумовуючи зустріч союзників, Фредеріксен чітко окреслила, на що сподівався Кремль, розраховуючи свої сили у тривалій війні.

«Стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми перестанемо допомагати Україні», — заявила вона.

За її словами, російський диктатор був упевнений, що в якийсь момент єдність Заходу та його рішучість похитнуться.

«В якийсь момент він очікував, що ми здамося», — додала прем’єрка Данії.

Однак, Метте Фредеріксен від імені союзників, що зібралися в Лондоні, дала чіткий і недвозначний сигнал Москві, що цим очікуванням не судилося збутися.

«Цього ніколи не станеться!» — наголосила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявили, що обговорення щодо надання Україні далекобійної зброї триває. Лондон уже збільшує постачання ракет, а Київ отримує нові оборонні системи від США.

Зеленський наголосив, що наразі роль далекобійних засобів частково виконують українські дрони, а Стармер підкреслив необхідність посилення захисту енергетичної інфраструктури України напередодні зими.