Прем'єрка Данії потролила Трампа через "медичну допомогу" для Гренландії

Прем'єр-міністерка Данії Метте / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен іронічно відреагувала на повідомлення президента США Дональда Трампа про відправлення «чудового плавучого госпіталя» до Гренландії. Американський лідер напередодні написав, що великий медичний корабель повинен допомогти «багатьом хворим людям, які не отримують необхідного лікування».

У неділю, 22 лютого, Фредеріксен з цього приводу опублікувала допис у соцмережі Facebook з натяком на безглуздість такої медичної ініціативи США.

«Я рада жити в країні, де всі мають вільний та рівний доступ до охорони здоров’я. Де не страховка і статки визначають, чи отримаєш ти належне лікування. Такий самий підхід застосовується у Гренландії. Хорошої неділі всім вам!» — написала очільниця уряду Данії.

Хоча Фредеріксен прямо не згадала Трампа, проте, очевидно, що її повідомлення стосувалося вчорашньої заяви президента США.

Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social написав, що Сполучені Штати збираються відправити до Гренландії «чудовий плавучий госпіталь», щоб, за його словами «подбати про багатьох хворих людей, про яких там не піклуються».

Цей допис із створеним штучним інтелектом зображенням американського «медичного корабля» згодом перепостив офіційний акаунт Білого дому в мережі Х.

Як повідомляє DW, пост Трампа в суботу з’явився через кілька годин після того, як Об’єднане арктичне командування Данії повідомило про евакуацію члена екіпажу, який потребував невідкладної медичної допомоги, з американського підводного човна у водах Гренландії.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен раніше повідомив, що данський уряд не має жодної інформації щодо планів відправлення до Гренландії американського медичного судна. Він відкинув твердження про будь-яку необхідність зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп, який маніакально бажає заволодіти арктичним островом, заявив, що майже досягнув домовленості щодо угоди з Гренландією, назвавши її вигідною для всіх сторін і критично важливою для національної безпеки. Водночас офіційні представники Гренландії заперечують існування будь-яких домовленостей і наголошують, що переговори фактично ще не починалися.