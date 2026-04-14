Прем'єрка Італії назвала найефективнішу зброю проти Росії

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Економічний тиск на Росію залишається «найефективнішою зброєю» для припинення війни в Україні.

Про це заявила у вівторок прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, відповідаючи на запитання, чи повинна Європа послабити заборону на імпорт газу Москвою, передає Reuters.

Енергетичні проблеми зросли в Італії та по всій Європі після того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану призвела до закриття Ормузької протоки, водного шляху, яким зазвичай перевозиться близько п’ятої частини світових поставок СПГ.

«Економічний тиск, який ми чинили на Росію протягом цих років, є найефективнішою зброєю для сприяння побудові миру, і тому ми повинні бути дуже обережними щодо того, як ми рухаємося вперед», — сказала Мелоні журналістам.

Заява Мелоні прозвучала після того, як генеральний директор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці заявив, що незрозуміло, чим замінити 20 млрд кубометрів російського СПГ. Москві загрожує заборона на імпорт скрапленого природного газу за короткостроковими контрактами з 25 квітня та за довгостроковими контрактами з 1 січня 2027 року.

Мелоні, яка має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Римі в середу, сказала, що сподівається на досягнення прогресу в мирному встановленні до того, як заборона набуде чинності.

Раніше ми писали, що через загострення війни на Близькому Сході у Брюсселі вже розглядають крайні заходи, зокрема нормування пального та розконсервування стратегічних резервів нафти.