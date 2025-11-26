Прессекретарка Трампа опинилася в центрі скандалу через родичку

Керолайн Лівітт / © Associated Press

Реклама

Дальню родичку прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт було затримано співробітниками Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), оскільки вона виявилася нелегальною мігранткою.

Про це повідомив телеканал NBC.

За даними джерел, йдеться про Бруну Кароліну Феррейра, яка є матір’ю племінника Лівітт. Представник Міністерства внутрішньої безпеки США назвав її «винною у скоєнні злочину нелегальною мігранткою з Бразилії», яка протермінувала свою туристичну візу ще у червні 1999 року.

Реклама

Наразі Феррейра, яка ще дитиною потрапила до США, перебуває у центрі ICE у штаті Луїзіана. Джерела NBC уточнили, що племінник Лівітт, ім’я якого не називається, від самого народження живе зі своїм батьком у штаті Нью-Гемпшир, а з матір’ю він ніколи не жив і багато років не спілкувався. Прессекретарка президента США Дональда Трампа відмовилася від коментарів на цю тему.

Тодд Померло, адвокат, який представляє Бруну Феррейру, сказав, що вона була абсолютно приголомшена своїм арештом і виступила проти звинувачень Міністерства внутрішньої безпеки в її ймовірному кримінальному злочині.

«У Бруни немає жодних судимостей. Не розумію, звідки це взялося. Покажіть нам докази. Жодних звинувачень не висунуто. Вона не злочинниця, вона якраз отримувала посвідку на проживання, і прямо перед Днем подяки її раптово заарештували і забрали від маленької дитини», — розповів адвокат.

Бруна була взята під варту в Ревірі, штат Массачусетс, і наразі утримується у в’язниці ICE на півдні Луїзіани.

Реклама

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що до його приходу до влади цього року до країни нелегально в’їхало близько 25 мільйонів людей. Після інавгурації, 20 січня, він оголосив про початок у країні масштабної кампанії боротьби з нелегальною міграцією, зокрема підписавши указ про запровадження на кордоні США з Мексикою режиму надзвичайної ситуації. Трамп зазначив, що має намір забезпечити проведення наймасштабнішої в американській історії операції з депортації нелегальних мігрантів.