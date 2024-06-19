Претендент на посаду прем'єр-міністра Франції заперечує проти відправлення військ до України

У середу, 19 червня, лідер французьких ультраправих Джордан Барделла, який у разі перемоги його партії “Національне об’єднання” на дострокових парламентських виборах може очолити уряд, заявив, що заперечує проти ідеї президента Макрона відправити французькі війська до України.

Про це повідомляє видання Politico.

“На відміну від президента [Еммануеля Макрона], я проти відправки французьких військ і солдатів в Україну”, - заявив він журналістам в кулуарах збройової виставки Eurosatory в північному передмісті Парижа

Присутність французьких військових в Україні лідер ультраправих назвав "червоною лінією", яку не можна перетинати.

Така заява ставить під загрозу плани надсилання в Україну західних інструкторів, зокрема французьких, якщо "Національне об’єднання" увійде до французького уряду після дострокових виборів, які Макрон скликав у відповідь на масштабну поразку його партії на виборах до Європарламенту на початку цього місяця.

Партія Барделли “Національне об’єднання” лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні позачергових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня та 7 липня, але наразі важко передбачити, чи отримають ультраправі достатньо місць у парламенті для формування уряду.

Зрештою, навіть якщо “Національне об’єднання” керуватиме урядом Франції, Еммануель Макрон залишиться президентом і головнокомандувачем французької армії. Однак конституція Франції також надає прем'єр-міністру певну роль у сфері оборони, зокрема у формуванні бюджету.

Нагадаємо, Джордан Барделла також заявив, що у разі обрання його прем'єр-міністром не надасть Києву далекобійних ракет для ударів по території РФ.

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