Претенденти на місце Путіна: Ольга Курносова розповіла, на чию користь змінюються сили в російській еліті

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев приїхав до Нью-Делі із робочим візитом, взяв участь у щорічній зустрічі з колегами по ШОС, де заявив, що всі цілі так званої "СВО" будуть досягнуті. Він останнім часом робить багато заяв: і що Росія двічі рятувала Штати від розвалу, і про знищення Америки унікальною зброєю.

Чи може активізація в медійному полі свідчити, що баланс сил в російській еліті змінюється, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

Оскільки ситуація транзиту нещадно наближається, всі намагаються подивитися на свої можливості, спробувати відсунути якісь свої кордони. Цим, за словами аналітикині, займається не тільки Патрушев, але й засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Я вже мовчу про Медведєва (заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв — ред.), який відчайдушно намагається показати Путіну, який він молодець. Всі розуміють, що Путін куди-небудь подінеться, а хто буде замість нього? Всі один перед одним намагаються показати, що вони можуть ще краще. Хоча всі прекрасно розуміють, що економічна ситуація погана і продовжує погіршуватися, відповідно грошей на те, щоб вести війну, стає все менше", — зазначила Курносова.

За її словами, коли росіяни не просто злегка відчують економічні труднощі, а відчують їх сильно, тоді теж невідомо, що буде відбуватися.

"Я вже не говорю про нову хвилю мобілізації, яку не так просто буде провести в Росії. Тому проблем багато. Вирішити їх можна тільки одним способом — відправивши Путіна на лаву підсудних в Гаазі. Усім буде набагато легше, в тому числі і росіянам, тому що принаймні однієї проблеми вони точно позбудуться. Мені здається, що було б справедливо, якби ми побачили Путіна на лаві підсудних. Мені хотілося б подивитися на нього саме там. Це важливо для всього світу", — додала вона.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв не приховує вже імперські амбіції Кремля. Він напередодні заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”, а "РФ і так довго мирилася з тим, що країни живуть у різних квартирах”.

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