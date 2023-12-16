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Президент Аргентини розіграв серед жителів країни свою останню депутатську зарплату

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Президент Аргентини розіграв серед жителів країни свою останню депутатську зарплату

Хав'єр Мілей / Фото: reuters.com

Обіцяну розіграти зарплату Хав'єр Мілей дав ще під час виборів до парламенту.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей розіграв серед громадян своєї країни останню зарплату, яку він отримав як депутат перед складанням президентської присяги.

Про це повідомляє Associated Press.

Журналісти передають, що Мілей "продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента".

В прямому етері він провів розіграш останньої місячної зарплати на посаді законодавця — 2,1 млн аргентинських песо (близько $2500).

Повідомляється, що переможницею стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес, а сам розіграш контролювався нотаріусом.

Мілей пообіцяв розіграти свою зарплату депутата ще під час кампанії на виборах до парламенту два роки тому. Тоді він заявляв, що зробить це щоб відділити себе від "касти" політичного класу, яку він звинувачує в постійних привілеях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський дав Аргентині пораду щодо її територіального конфлікту з Британією.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський зустрівся з новообраним президентом Аргентини.

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Дата публікації
Перегляди
488
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