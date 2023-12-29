Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент Аргентини відправив листи Путіну та Сі: якою гучною заявою він приголомшив

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
1099
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Аргентини відправив листи Путіну та Сі: якою гучною заявою він приголомшив

Хав’єр Мілей / Фото: Associated Press

Мілей ухвалив важливе рішення.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС.

Про це повідомляє Political Lore

За інформацією аргентинських ЗМІ, Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи голові КНР Сі Цзіньпіну та президенту РФ Володимиру Путіну, в яких повідомив про відмову Аргентини від приєднання до БРІКС.

Зазначається, що лідер Аргентини також поінформував про це рішення президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву, прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та президента ПАР Сіріла Рамафосу.

Читайте провідні новини дня:

Мілей неодноразово заявляв, що у зовнішній політиці має намір зосередитися на зв'язках із Вашингтоном, а не на країнах БРІКС. За його словами, Буенос-Айрес має відмовитися від песо і приєднатися до країн, які використовують долар США як офіційну валюту, а також скасувати Центральний банк і кілька міністерств, скоротивши урядовий апарат.

Нагадаємо, у серпні група країн БРІКС вирішила запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати стати новими членами блоку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1099
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація