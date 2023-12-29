Президент Аргентини відправив листи Путіну та Сі: якою гучною заявою він приголомшив

Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС.

Про це повідомляє Political Lore.

За інформацією аргентинських ЗМІ, Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи голові КНР Сі Цзіньпіну та президенту РФ Володимиру Путіну, в яких повідомив про відмову Аргентини від приєднання до БРІКС.

Зазначається, що лідер Аргентини також поінформував про це рішення президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву, прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та президента ПАР Сіріла Рамафосу.

Читайте провідні новини дня:

Мілей неодноразово заявляв, що у зовнішній політиці має намір зосередитися на зв'язках із Вашингтоном, а не на країнах БРІКС. За його словами, Буенос-Айрес має відмовитися від песо і приєднатися до країн, які використовують долар США як офіційну валюту, а також скасувати Центральний банк і кілька міністерств, скоротивши урядовий апарат.

Нагадаємо, у серпні група країн БРІКС вирішила запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати стати новими членами блоку.

Читайте також: