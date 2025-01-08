Президент Азербайджану назвав Вірменію "фашистською країну" і пригрозив знищенням

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна є сусідкою "фашистської держави", маючи на увазі Вірменію, а також назвав її "джерелом загрози" для всього регіону.

Про це він заявив в інтервʼю азербайджанським телеканалам, інформує АРА.

Він заявив, що незалежна Вірменія є "фашистською державою", а також "джерелом загрози для регіону", тому що протягом 30 років нею "керували носії фашистської ідеології".

"Тому фашизм має бути знищений. Його знищить або керівництво Вірменії, або ми. Іншого виходу в нас немає", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко таємно передав Азербайджану зброю перед війною з Вірменією.

Крім того, ми раніше інформували, що Пашинян зробив емоційну заяву в парламенті про те, що Вірменія вийде з ОДКБ.

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