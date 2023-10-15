Президент Азербайджану підняв свій прапор у головному місті Карабаху (фото)

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після того, як провірменські сепаратисти Карабаху проголосили "незалежність".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю, 15 жовтня, підняв державний прапор у місті Ханкенді (Степанакерт), який був столицею невизнаної республіки в Карабаху.

Про це передає пресс-служба президента Азербайджана.

Алієв також виступив із промовою після підняття прапора.

Також він підняв прапор Азербайджану в містах Агдері (вірменська назва – Мартакерт), Ходжали (вірменська назва – Іванян) та над Сарсангським водосховищем, які контролювала так звана "Нагірно-Карабаська Республіка".

Алієв піднімає прапор Азербайджану над Сарсангським водосховищем

Під час церемоній підняття прапора Алієв був одягнений у військову форму.

Зауважимо, що якраз сьогодні, 15 жовтня, виповнюється 20 років після першого вступу Алієва на посаду президента Азербайджану.

Відновлення територіальної цілісності Азербайджану

Нагадаємо, що 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Нагірному Карабасі для відновлення конституційного ладу.

20 вересня провірменські сепаратисти Карабаху капітулювали та ухвалили рішення про припинення вогню. Збройні формування так званої "Нагірно-Карабаської Республіки" були роззброєні.

Своєю чергою вірменське населення Карабаху розпочало масовий виїзд з регіону. Вулиці міст і сіл регіону спорожніли.

Невизнаний Нагірний Карабах припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав так званий глава регіону Самвел Шахраманян.

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